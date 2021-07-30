Fox TV dizisi final yaptı Kazara Aşk Seksenler Kefaret'e fark attı reytingde zirve bakın kimin

Tahsin’in şirketi, ilk torunu veren oğluna devredeceğini açıklaması Civan ve Okan’ı büyük bir telaşa düşürür. Zira Civan’ın Şimal’i eve döndürmesi, Okan’ın da yaşadığı talihsizlikten sonra bir an önce iyileşmenin bir yolunu bulması gerektiği Kazara Aşk reytinglerde hüsrana uğradı.