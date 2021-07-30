Fox TV dizisi final yaptı Kazara Aşk Seksenler Kefaret'e fark attı reytingde zirve bakın kimin
29 Temmuz 2021'in reyting sonuçları Kefaret, Kazara Aşk ve Seksenler'i hüsrana uğrattı.
Tahsin’in şirketi, ilk torunu veren oğluna devredeceğini açıklaması Civan ve Okan’ı büyük bir telaşa düşürür. Zira Civan’ın Şimal’i eve döndürmesi, Okan’ın da yaşadığı talihsizlikten sonra bir an önce iyileşmenin bir yolunu bulması gerektiği Kazara Aşk reytinglerde hüsrana uğradı.
İlk bölümü 22 Kasım'da ekrana gelen Kefaret dün akşam yayınlanan final bölümüyle ekranlara veda etti. Reytinglerde Kefaret umduğunu bulamadı.
Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya'nın jüri koltuğunda oturduğu Masterchef reytinglerde şaşırttı.
Doksanlar döneminin anlatılmaya başlandığı Seksenler'in dün akşamki bölümü reytinglerde zirve yarışından koptu.
İşte perşembe günü reytingleri...