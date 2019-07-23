Fox TV bombayı patlatmaya hazırlanıyor! Tv8 hayalleri suya düşen Cansu Dere'ye teklif

Cansu Dere'nin hayranları, Acun Ilıcalı'nın bu fotoğrafı paylaşması üzere havalara uçmuş ve uzun yıllar sonra sevilen oyuncunun yeniden ekranlara dönecek olması heyecan yaratmıştı. Ancak geçtiğimiz hafta, dizi anlaşmasının iptal olduğu öğrenilmişti. Cansu Dere'nin hayranları bu habere üzülürken, yeni bir gelişme yaşandı.