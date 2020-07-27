FOX TV Bay Yanlış'da aşk bombası! Cemre Gümeli Serkay Tütüncü aşk yaşıyor
FOX TV'de yayımlanan Bay Yanlış dizisinde sevgiliyi canlandıran Serkay Tütüncü ve Cemre Gümeli hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. İkilinin aşk yaşadığı dilden dile dolanıyor.
Fox'un yeni dizisi "Bay Yanlış" da iki sevgiliyi canlandıran Serkay Tütüncü ve Cemre Gümeli’nin gerçek hayatta da aşk yaşadıkları iddia edildi.
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Serkay Tütüncü, bir yıldır birlikte olduğu yoga eğitmenliği yapan sevgilisi Nesli Alagil ile yollarını ayırdı. Alagil, sosyal medya hesabından da Serkay Tütüncü ile olan fotoğraflarını sildi. Cemre Gümeli ise "Tatlı İntikam" dizisinde partneri Emre Taşkıran ile aşk yaşıyordu.
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İddiaya göre Cemre Gümeli ile Serkay Tütüncü, geçtiğimiz günlerde gece geç saatlerde Cihangir'de el ele görülmüş.
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Peki, Cemre Gümeli ve Serkay Tütüncü kimdir?
Cemre Gümeli: 1991 yılında İstanbul’da doğan Cemre Gümeli, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi mezunudur.
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