FOX TV Bay Yanlış'da aşk bombası! Cemre Gümeli Serkay Tütüncü aşk yaşıyor

Serkay Tütüncü, bir yıldır birlikte olduğu yoga eğitmenliği yapan sevgilisi Nesli Alagil ile yollarını ayırdı. Alagil, sosyal medya hesabından da Serkay Tütüncü ile olan fotoğraflarını sildi. Cemre Gümeli ise "Tatlı İntikam" dizisinde partneri Emre Taşkıran ile aşk yaşıyordu.