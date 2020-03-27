FOX TV Baraj'ın Nehir'i Biran Damla Yılmaz bornozuyla izleyenlere teşekkür etti

FOX TV ekranlarında yeni başlayan 1977 yılında yapılan, başrollerinde Türkan Şoray ve Tarık Akan’ın oynadığı filmden uyarlanan dizi Baraj, izleyiciden tam puan aldı. Feyyaz Duman, Biran Damla Yılmaz, Sumru Yavrucuk ve Burak Yörük'ün olduğu Baraj dizisinin en dikkat çeken ismi ise Nehir karakteriyle Biran Damla Yılmaz oldu.