FOX TV Baraj dizisinin yıldızı Biran Damla Yılmaz İlker Kaleli'yle ilişkisini anlattı
ULUS'ta basın muhabirlerinin kameralarına takılan Biran Damla Yılmaz, İlker Kaleli ile aşk yaşadığı iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu.
FOX TV'de yayımlanan Baraj dizisinin başrol oyuncusu Biran Damla Yılmaz, geçtiğimiz günlerde Ulus'ta basın mensuplarıyla kısa bir sohbet etti. İlker Kaleli ile aşk yaşadığı konuşulan Biran Damla Yılmaz, keyifli halleriyle dikkat çekti.
Biran Damla Yılmaz, İlker Kaleli ile ilgili sorulara, "Arkadaşlar özel hayat konuşmuyorum ama çok mutluyum" cevabını verdi.
Öte yandan İlker Kaleli, geçtiğimiz günlerde Emirgan'da görüntülenmişti. Adının oyuncu Biran Damla Yılmaz'la aşk dedikodularına karıştığı hatırlatılan Kaleli, "Yaklaşık bir aydır süren güzel bir arkadaşlığımız var" şeklinde konuşmuştu.
Gazetecilerin "Hayırlı olsun diyelim mi?" sorusu üzerine gülerek "Bunlar özel hayata giriyor, ben fazla konuşmuyorum" yanıtını veren oyuncunun kaçamak cevabı, ilişkiyi doğrular nitelikteydi.