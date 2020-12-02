FOX TV Baraj dizisine Gizem Karaca katıldı tüm dengeler değişecek
Baraj dizisinin karışık bir hal alan senaryosu için seyirci endişelenmeye başladı. Diziyi kurtarmak için Gizem Karaca transfer oldu.
FOX TV'nin pandemi öncesinde başlayan dizisi Baraj'da işler karıştı. Dizinin senaryosu işin içinden çıkılmaz bir hal alınca çare yeni bir kadın oyuncuda bulundu. Senaryosunu Hasan Tolga Pulat’ın, yönetmenliğini ise Ece Erdek Koçoğlu’nun üstlendiği diziye Gizem Karaca dahil oldu.
Salı akşamları FOX TV izleyicisiyle buluşan dizinin 17. bölümünden itibaren Gizem Karaca, ''Bahar'' karakterine hayat verecek.
Nehir ve Nazım arasındaki aşkta güzel gelişmeler yaşanıyordu ki, araya giren Tarık, Nazım’ı hapse göndermek için cinayeti üzerine yıkmaya karar verdi. İşte bu zorlu süreçte Bahar karakteri, Nazım’ın suçsuzluğunu ispatlamak için hikayeye geliyor.
Bahar, Nazım’ın (Feyyaz Duman) avukatı olarak izleyici karşısına çıkacak. Alımlı ve dikkat çekici bir avukat olan Bahar, hikayenin en kilit noktalarından birinde yerini alacak.