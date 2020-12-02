FOX TV Baraj dizisine Gizem Karaca katıldı tüm dengeler değişecek

Nehir ve Nazım arasındaki aşkta güzel gelişmeler yaşanıyordu ki, araya giren Tarık, Nazım’ı hapse göndermek için cinayeti üzerine yıkmaya karar verdi. İşte bu zorlu süreçte Bahar karakteri, Nazım’ın suçsuzluğunu ispatlamak için hikayeye geliyor.