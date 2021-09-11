Fox Tv Aşk Mantık İntikam 12. bölümü reyting rekoru kırdı
FOX TV Aşk Mantık İntikam 12. bölüm izleyenleri mest etti Aşk Mantık İntikam dizisi 10 Eylül 2021 Cuma akşamı reyting sıralamasında en çok izlenen yapım oldu. İşte Aşk Mantık İntikam dizisi 12. bölüm özeti ve 13. bölümün fragmanı...
FOX TV Aşk Mantık İntikam son bölümün hemen ardından yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Cuma akşamları ekranlara gelen Aşk Mantık İntikam'ın 10 Eylül tarihinde izleyici karşısına çıkan 12. bölümünde Ozan ve Çağla'nın evlenip evlenmeyeceği merak dolu anlara sahne oldu. Ozan'ın Esra'dan bebeklerini kaybettiklerini öğrenmesi ise Aşk Mantık İntikam 12. son bölüme damga vurdu.
Total'de 1.sırada Fox TV’de yayınlanan “Aşk Mantık İntikam” isimli dizi aynı akşam başka kanallarda yayınlanan tüm yapımları solladı. 2. sırada Atv'de ekranlara gelen "Müge Anlı İle Tatlı Sert" programı, 3. sırada ise TV8’de ekrana gelen “Masterchef Türkiye” yarışması yer aldı.
AB'de ise 1.sırada “Aşk Mantık İntikam" , 2.sırada "Masterchef Türkiye”, 3.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber" yer aldı.
Aşk Mantık İntikam 12. bölümde neler oldu?
Ozan’ın beklenmedik itirafıyla artık herkes, Ozan ve Esra’nın eskiden evli olduğunu öğrenmiştir. Olay anına Çağla ve Çınar’ın annesi Hande de dahil olur.