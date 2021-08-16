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Fox Show TV Kanal D Star TV hüsrana uğradı! Masterchef İkimizin Sırrı şaşırttı reytingde zirve bakın kimin

Fox Show TV Kanal D Star TV hüsrana uğradı! Masterchef İkimizin Sırrı şaşırttı reytingde zirve bakın kimin

15 Ağustos 2021'in reyting sonuçları Kanal D, Fox, Star TV, Show TV'yi hüsrana uğrattı. Masterchef ve İkimizin Sırrı şaşırttı.

Fox Show TV Kanal D Star TV hüsrana uğradı! Masterchef İkimizin Sırrı şaşırttı reytingde zirve bakın kimin

Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya'nın jüri koltuğunda oturduğu Masterchef reytinglerde ATV'nin dizisiyle yarıştı. 

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Fox Show TV Kanal D Star TV hüsrana uğradı! Masterchef İkimizin Sırrı şaşırttı reytingde zirve bakın kimin

Neva, kızının kaçırılması üzerine Korhan'ın kendine yaptığı kuryelik teklifini kabul etmek zorunda kaldığı İkimizin Sırrı, Masterchef'le reyting yarışında kıyasıya mücadele verdi. 

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Fox Show TV Kanal D Star TV hüsrana uğradı! Masterchef İkimizin Sırrı şaşırttı reytingde zirve bakın kimin

10 - Umudumuz Şaban (Fox TV)

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Fox Show TV Kanal D Star TV hüsrana uğradı! Masterchef İkimizin Sırrı şaşırttı reytingde zirve bakın kimin

9 - Güler Misin Ağlar Mısın (Fox TV)

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