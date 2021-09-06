Fox Show TV Kanal D Star TV hüsrana uğradı! İkimizin Sırrı Masterchef şaşırttı reytingde zirve bakın kimin
5 Eylül 2021'in reyting sonuçları Kanal D, Fox, Star TV, Show TV'yi hüsrana uğrattı. Masterchef ve İkimizin Sırrı şaşırttı.
Alp ve Neva evliliklerinin gerçekçi görünmesi için hazırlıklara başlarlar. Ece'nin bir anda hayatına dahil olmasıyla şok yaşayan Alp, holdingde onunla zaman geçirmek zorunda kaldığı İkimizin Sırrı reytinglerde Masterchef'le mücadele etti.
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Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya'nın jüri koltuğunda oturduğu Masterchef reytingde pazar akşamı şaşırttı.
İşte pazar günü reytingleri...
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10 - Kafalar Karışık (Fox TV)
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9 - Vizontele (Star TV)
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