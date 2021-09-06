Fox Show TV Kanal D Star TV hüsrana uğradı! İkimizin Sırrı Masterchef şaşırttı reytingde zirve bakın kimin

Alp ve Neva evliliklerinin gerçekçi görünmesi için hazırlıklara başlarlar. Ece'nin bir anda hayatına dahil olmasıyla şok yaşayan Alp, holdingde onunla zaman geçirmek zorunda kaldığı İkimizin Sırrı reytinglerde Masterchef'le mücadele etti.