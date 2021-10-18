FOX hepsini bir dizi için bitirdi Gönül Dağı'nın karşısına dişli bir rakip çıkardı

Reyting savaşları iyice kızıştı kanalların işi çok zor. Son zamanlarda ard arda birçok dizi için erken final kararı veren FOX, son olarak 2. sezonunda çok umutlu olduğu Son Yaz dizisini bitirme kararı aldı ve büyük ses getiren dizi erken final yaptı.