FOX Fulya ile Umudun Olsun Psikologu Esra Ezmeci'ye 'Görümcemle beraberim oğlum da istiyor' itirafı
FOX TV'de yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programında bir dönem danışmanlık yapan Psikolog Esra Ezmeci'ye, Instagram hesabından hem bir itiraf hem de bir soru yöneltildi; Kocamın eşi ile beraberim, oğlum da katılmak istiyor!
FOX TV'de yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programında bir dönem danışman göreviyle yer almasının ardından ayrılan ünlü Psikolog Esra Ezmeci, erkek-kadın ilişkileri başta olmak üzerine pek ço kkonuda danışmanlık verdiği şahsi Instagram hesabından kendisine yöneltilen bir itirafı paylaşınca sosyal medyanın tabiri caizse ağzı açık kaldı.
Hafta içi her gün FOX TV'de yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programından ayrılmasıyla gündeme gelen psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından sıklıkla takipçilerinden gelen soruları yanıtlıyor ve ilginç soruları diğer takipçileriyle de paylaşıyor.
Esra Ezmeci, son paylaşımında akıllara durgunluk veren bir itirafa yer verdi.
Takipçilerinin özel hayatlarına dair yaptığı itirafları yayınlayan Ezmeci, "Görümcem ile ilişkim var. Oğlum gördü ve 'beni aranıza almazsanız herkese söylerim' diyerek tehdit ediyor" itirafıyla şaşkına döndü.