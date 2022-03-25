FOX Fulya ile Umudun Olsun Psikologu Esra Ezmeci'ye 'Görümcemle beraberim oğlum da istiyor' itirafı

Hafta içi her gün FOX TV'de yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programından ayrılmasıyla gündeme gelen psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından sıklıkla takipçilerinden gelen soruları yanıtlıyor ve ilginç soruları diğer takipçileriyle de paylaşıyor.