FOX dizisi Mucize Doktor'da senaryo değiştiren ayrılık izleyici kazan kaldırdı
Son günlerde reytinglerde giderek düşen FOX TV dizisi Mucize Doktor'un son bölümündeki ayrılık sahnesi izleyenleri derinden sarstı. Dizinin 49. bölüm fragmanı heyecanla beklenirken son bölümde yaşananlar sosyal medyanında konusu oldu.
Perşembe akşamları ekrana gelen dizisi Mucize Doktor 48. bölümü ile sosyal medyanın gündemi oldu. Dizinin son bölümüne damga vuran veda sahnesi izleyenleri üzdü. Ali Vefa'nın Ezo’ya yazdığı mektup izleyicileri derinden etkiledi.
Diziye, ünlü oyuncu Zerrin Tekindor'un Vuslat karakteri ile dahil olmasının ardından daha da hareketlenen dizinin 48. bölümüne damga vuran mektup sahnesine izleyenler duygusal yorumlar yaptı.
Ezo'nun annesi Vuslat'ın zoruyla Ali, içinde yaşadığı fırtınaları bir mektup aracılığı ile Ezo'ya anlattı ve bipolar rahatsızlığı olan Ezo'dan ayrılmak istediğini söyledi. Ezo, Ali Vefa'dan gelen mektubu önce bir jest olarak görse de içini açınca aslında bir veda mektubu olduğunu anladı.
Son haftalarda iyice içine kapanan Ali Vefa, yazdıkları ile Ezo'yu ağlattı. Ezo'yu gözyaşlarına boğan mektup ekran başındakileri de ağlattı. Herkesin yeni bir aşk dediği bu ikilinin ayrılması izleyiciyi şok etti. Kimse bu ayrılığı beklemiyordu.