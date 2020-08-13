FOX dizisi izleyiciyi fena ti'ye aldı! Yasak Elma bunu da yaptı
Oyuncu krizini aşamayan Yasak Elma dizisinin 75. bölümünde yaşanacaklar bu kadar olmaz dedirtti. Sosyal medyaya konu olan fragmanları izleyenler ise 'bizimle alay mı ediyorsunuz' yorumları yaptı.
Fox ekranların en uzun soluklu dizileri arasında olan entrikası bol Yasak Elma'nın 4. sezonu için geri sayım başladı. Dizi eylül ayının ilk haftasında 75. bölümü ile yeniden kendi gününde ekrana gelecek. Dizinin yeni bölüm fragmanlarını yayınlanan FOX bu kadar olmaz dedirtti.
Beyin yakan entrikaları ile yerli Dallas dizisi olan Yasak Elma koronavirüs nedeniyle mart ayından beri seti durdurmuş ve çekimlerini bitirmişti. Zorunlu sezon finali yapan dizinin 4. sezon çekimleri Temmuz ayının başında başladı.
FOX dizinin 75. bölüm fragmanlarını yayınlandığı gün sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi. 3 fragmanı birden yayınlanan Yasak Elma'da yaşanacaklar ise izleyiciye pes artık dedirtti.
Hain planları ile sürekli birbirlerinin arkasından iş çeviren v 3 kadın; Şahika, Ender ve Yıldız hapse düşüyor. İlk fragmanda Şahika’nın hapse düştüğü görülmüş ve koğuştaki kişi merak uyandırmıştı.
Yasak Elma 75. bölüm 1. fragman