FOX Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk'ten soğuk havada sıcak poz son Instagram paylaşımı olay
FOX TV'de yayınlanan Aşk Mantık İntikam dizisindeki Esra karakteriyle geniş bir Instagram kitlesine sahip olan oyuncu Burcu Özberk'in son pozuna etkileşim yağdı!
FOX TV ekranlarında rol aldığı Aşk Mantık İntikam dizisi ilgiyle takip edilen oyuncu Burcu Özberk, pencere kenarından cesur pozlarını yayınladı. Özberk'in giydiği beyaz çorap ise hayranlarının beğenisiyle karşılaştı.
Özellikle gençler tarafından sıkı takip edilen Aşk Mantık İntikam dizisinin yıldız ismi Burcu Özberk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Son olarak Sarp Şardan ile 6 aylık ilişkisini bitirdiği yönündeki haberlerle gündeme gelen Özberk, yeni paylaşımıyla da konuşulmayı başardı.
Pencere önünde siyah gömleği ve beyaz çoraplarıyla kamera karşısına geçen Özberk, cesur paylaşımıyla kısa sürede gündem oldu ve sosyal medyayı salladı.