Fotoğraflarını satarak servet kazandı! Dövme güzeli Mara Inkperial'in frikiği olay: Uyarılara kulak asmadı!

Mara Inkperial, nerdeyse tüm vücudunu dövme ile kaplattırdıktan sonra yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettirmeyi başardı. Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar sayesinde dikkat çeken güzel modelin daha önce bazı hayranlarının kendisinden özel pozlar istediğini ve müstehcen fotoğraf ile videoların satıldığı siteye üye olup pozlarını satmaya başladığını itiraf etmesi çok konuşulmuştu.