Fotoğraflarını satarak servet kazandı! Dövme güzeli Mara Inkperial'in frikiği olay: Uyarılara kulak asmadı!
Eski Alman Model Mara Inkperial, vücudunun büyük kısmını dövme yaptırarak Instagram fenomeni haline gelmeyi başardı. Sosyal medya hesabı Instagram'da yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken ve her fırsatta dövmeli vücudunu sergilemekten kaçınmayan ünlü isim bu kez öyle bir frikik verdi ki takipçilerinin uyarısına rağmen o pozlarını kaldırmayı tercih etmedi.
Mara Inkperial, nerdeyse tüm vücudunu dövme ile kaplattırdıktan sonra yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettirmeyi başardı. Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar sayesinde dikkat çeken güzel modelin daha önce bazı hayranlarının kendisinden özel pozlar istediğini ve müstehcen fotoğraf ile videoların satıldığı siteye üye olup pozlarını satmaya başladığını itiraf etmesi çok konuşulmuştu.
Binlerce dolar kazandı
Fotoğrafları yüz binlerce beğeni alan Mara Inkperial, hayranlarının kendisine ayak ve ayak parmaklarının kendilerini tahrik ettiğini bunun üzerine isteyen hayranına ayaklarının fotoğraflarını sattığını söylemişti.
Ayaklarının fotoğraflarını çekerek site üzerinden satışa sunan Mara Inkperial, aylık olarak binlerce dolar gelir elde etmeyi de başarmıştı. Binlerce beğeni alan pozlarının sonrasında ünlü fenomen, "Hayranlarım en çok ayak fotoğraflarımı beğeniyor ve istiyor. Onlar için özel çekimler yapıyorum" demişti.
Mara, ayrıca sayfasında sadece dövmeli fotoğraf satmadığını, vücudunun özel yerlerinin de fotoğraflarını sattığını açıklamıştı.