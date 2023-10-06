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Fotoğraflar bu sabah çekildi! Araba camları buz tuttu sıcaklık -4 dereceyi gördü

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Fotoğraflar bu sabah çekildi! Araba camları buz tuttu sıcaklık -4 dereceyi gördü

Hava sıcaklığının gece eksi 4 dereceye düştüğü Kars’ta soğuktan araçların camları dondu.

Fotoğraflar bu sabah çekildi! Araba camları buz tuttu sıcaklık -4 dereceyi gördü

Son günlerde etkili olan yağışlı hava ile birlikte Kars’ta soğuk hava da yüzünü göstermeye başladı.

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Fotoğraflar bu sabah çekildi! Araba camları buz tuttu sıcaklık -4 dereceyi gördü

Hava sıcaklığının eksi 4 dereceye düştüğü kentte araçların camları buz tuttu.

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Fotoğraflar bu sabah çekildi! Araba camları buz tuttu sıcaklık -4 dereceyi gördü

Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü kentte soğuktan araçların camları donarken, vatandaşlar araçlarının camlarının buzunu temizlemek için dakikalarca uğraştı.

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Fotoğraflar bu sabah çekildi! Araba camları buz tuttu sıcaklık -4 dereceyi gördü

Aracının camının buz tuttuğunu ifade eden vatandaşlar, “Havalar bayağı soğudu, araçlarımızın camları buz tuttu. Soğuk hava Kars’ta başladı diyebiliriz.” dedi.

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