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Fotoğrafa iyi bakın! İnanılmaz hepsi kara gömüldü

Fotoğrafa iyi bakın! İnanılmaz hepsi kara gömüldü

BİTLİS'te 3 gündür etkili olan yağış nedeniyle kent merkezindeki araçlar kar altında kaldı. Karla mücadele ekibinde görevli iş makineleri vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İşte o inanılmaz görüntüler...

Fotoğrafa iyi bakın! İnanılmaz hepsi kara gömüldü

 Bitlis'te 3 gündür aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle araçlar görünmez oldu. Yağışın durmasının ardından vatandaşlar araçlarının üzerinde ve evlerinin çevresinde biriken karları temizledi, belediye ekipleri de karla mücadele çalışması yürüttü.

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Fotoğrafa iyi bakın! İnanılmaz hepsi kara gömüldü

Ticari taksi sürücüsü Ethem Elaldı, son günlerde kente çok kar yağdığını belirtti.

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Fotoğrafa iyi bakın! İnanılmaz hepsi kara gömüldü

Mart ayında da karın etkisini sürdürdüğünü aktaran Elaldı, "Aracımızın üzerinde biriken karları temizliyoruz. Bu yıl çok fazla kar yağdı. Aracımız karla kaplanmış durumda." dedi.

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Fotoğrafa iyi bakın! İnanılmaz hepsi kara gömüldü

Karla mücadele ekibinde görevli iş makinesi operatörü Yüksel Taş da vatandaşların mağdur olmaması için çalıştıklarını söyledi.

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