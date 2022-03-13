Fotoğrafa iyi bakın! İnanılmaz hepsi kara gömüldü
BİTLİS'te 3 gündür etkili olan yağış nedeniyle kent merkezindeki araçlar kar altında kaldı. Karla mücadele ekibinde görevli iş makineleri vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İşte o inanılmaz görüntüler...
Bitlis'te 3 gündür aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle araçlar görünmez oldu. Yağışın durmasının ardından vatandaşlar araçlarının üzerinde ve evlerinin çevresinde biriken karları temizledi, belediye ekipleri de karla mücadele çalışması yürüttü.
Ticari taksi sürücüsü Ethem Elaldı, son günlerde kente çok kar yağdığını belirtti.
Mart ayında da karın etkisini sürdürdüğünü aktaran Elaldı, "Aracımızın üzerinde biriken karları temizliyoruz. Bu yıl çok fazla kar yağdı. Aracımız karla kaplanmış durumda." dedi.
Karla mücadele ekibinde görevli iş makinesi operatörü Yüksel Taş da vatandaşların mağdur olmaması için çalıştıklarını söyledi.