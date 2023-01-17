Fotoğraf tutkunlarının yeni uğrak noktası: Fatih
Fatih Belediyesi tarafından ilçenin 5 farklı noktasında yürütülen kentsel tasarım uygulamaları ve cephe rehabilitasyon çalışmaları ile Fatih eşsiz bir görüntüye kavuşmaya devam ediyor.
Rengârenk görüntüleriyle şehrin cazibe merkezi haline gelen bölgeler, yerli ve yabancı turistler ile fotoğraf tutkunlarının da uğrak lokasyonları oldu. Yapılan çalışmalarla bölgeye yeni bir hayat geldiğini belirten Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, ilçe sakinlerinin daha huzurlu ve mutlu olduklarını söyledi.
Haliç’te 350 Cephe Rengârenk!
Eşsiz tarihe sahip Balat Semti’nde kent estetiğinin sağlanması amacıyla sahil aksında bulunan 350 yapının cepheleri görsel bir bütünlük oluşturacak şekilde, KUDEB denetiminde yenileniyor. 250 tane cephede tamamlanan yenileme çalışmaları, kalan binalarda sürüyor.
Lonca’da 400 Yapıda Çalışmalar Devam Ediyor
Yaklaşık 500 yıllık geçmişiyle eski İstanbul mahallelerinin en güzel örneklerinden biri olan Lonca'da sürdürülen cephe yenileme projesinde 230 binada çalışmalar tamamlandı. 170 binada devam eden proje ile Fatih güzelleşmeye ve renklenmeye devam ediyor.
Kiremit Caddesi’nde 56 Binada Çalışmalar Tamamlandı
Fatih Belediyesi’nin ilçede yürüttüğü cephe rehabilitasyon çalışmalarına eşsiz Balat Semti’ndeki Kiremit Caddesi de dâhil edildi. Cadde üzerindeki 102 binada başlatılan ve 56 tanesinde çalışmaların tamamlandığı proje ile cepheler rengârenk bir görüntüye kavuşuyor.