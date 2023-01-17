Fotoğraf tutkunlarının yeni uğrak noktası: Fatih

Rengârenk görüntüleriyle şehrin cazibe merkezi haline gelen bölgeler, yerli ve yabancı turistler ile fotoğraf tutkunlarının da uğrak lokasyonları oldu. Yapılan çalışmalarla bölgeye yeni bir hayat geldiğini belirten Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, ilçe sakinlerinin daha huzurlu ve mutlu olduklarını söyledi.