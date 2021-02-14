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Fotoğraf çekilmesini engelledi! Cem Yılmaz 'sormayın boşuna' deyip sinirlendi

Cem Yılmaz, kendisinden 18 yaş küçük Serenay Sarıkaya'dan ayrılık süreci sonrası gazetecileri görünce küplere bindi.

Son dönemde Serenay Sarıkaya ile yaşadığı ayrılık süreci ve Erşan Kuneri dizisiyle gündeme gelen Cem Yılmaz oğlu Kemal ile Levent'te objektiflere takıldı. 

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Kemal'i tenis kulübüne bırakan Yılmaz gazetecileri görünce sinirlendi.

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Ünlü komedyen, "Sormayın boşuna. Konuşmayacağız abi" diyerek tepki gösterdi. 

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 Yılmaz'ın, Kemal'in önüne geçerek fotoğrafının çekilmesini engellemeye çalışması da dikkatlerden kaçmadı.

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