Formula 2 yarışçısı Anthoine Hubert hayatını kaybetti
Formula 2'de cumartesi günü yapılan yarışta büyük bir kaza yaşandı ve Renault Formula 1 takımının genç sürücü programında yer alan Anthoine Hubert hayatını kaybetti.
Renault Formula 1 takımının genç sürücü programında yer alan Anthoine Hubert, bugün gerçekleştirilen Formula 2 yarışında büyük bir kaza yapmıştı.
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Raidillon'un çıkışında sağ taraftaki bariyerlere çarpan Hubert, daha ne olduğunu anlamadan Juan Manuel Correa'nın kendisine çarpmasıyla daha büyük bir kazaya karıştı. Olay yerine hemen sağlık ekipleri geldi ve genç pilot araçtan çıkarıldı. Hastaneye getirilen Hubert hemen tedavi altına alındı ancak TSİ 19:35'te hayata gözlerini yumdu.
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FIA, yaptığı açıklamada Hubert'ın hayatını kaybettiğini doğruladı.
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Geçen yıl GP3'te şampiyonluğa ulaşan Hubert, Paul Ricard ve Monako Formula 2 yarışlarında zafere ulaşmayı başarmıştı.
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