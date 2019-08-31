Formula 2 yarışçısı Anthoine Hubert hayatını kaybetti

Raidillon'un çıkışında sağ taraftaki bariyerlere çarpan Hubert, daha ne olduğunu anlamadan Juan Manuel Correa'nın kendisine çarpmasıyla daha büyük bir kazaya karıştı. Olay yerine hemen sağlık ekipleri geldi ve genç pilot araçtan çıkarıldı. Hastaneye getirilen Hubert hemen tedavi altına alındı ancak TSİ 19:35'te hayata gözlerini yumdu.