Formula 1 Türkiye Grand Prix'sini Lewis Hamilton kazandı! Bitime 3 etap kala 7. şampiyonluk
TÜRKİYE'nin 9 yıl aradan sonra ev sahipliği yaptığı Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. etabı DHL Türkiye Grand Prix'sini Mercedes pilotu başladı. Mercedes pilotu Lewis Hamilton kazandı. Hamilton, bitime 3 etap kala kariyerinin 7. şampiyonluğunu ilan etti.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. etabı DHL Türkiye Grand Prix'si başladı. 5,3 kilometrelik Intercity İstanbul Park Pisti'nde düzenlenecek 58 turluk yarış, saat 13.10'da start aldı. Racing Point takımından Kanadalı Lance Stroll, kariyerinde ilk kez bir yarışa pole pozisyonundan başladı. Kariyerinin 7. şampiyonluğuna koşan İngiliz pilot Lewis Hamilton ise 6. cepten kalkış yaptı. Mercedes pilotu Lewis Hamilton, bitime 3 etap kala kariyerinin 7. şampiyonluğunu ilan etti.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. yarışı DHL Türkiye Grand Prix'si, Intercity İstanbul Park'ta yapıldı.
Yarışın ilk virajında Mercedes takımı pilotu Valtteri Bottas (77) ile Renault takımı pilotu Esteban Ocon (31) çarpıştı.
Intercity İstanbul Park Pisti'nde 58 tur üzerinden yapılan yarışta Hamilton, damalı bayrağı ilk sırada görerek sezonun bitimine 3 etap kala kariyerinin 7. şampiyonluğunu ilan etti.