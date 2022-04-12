Forbes paylaştı! İşte 2022'nin en zengin 10 kadını ve dudak uçuklatan servetleri

Forbes, kadın milyarder sayısının çok olmadığını belirterek, en zengin 10 kadın milyarderin net varlığının 401 milyar dolara eş değer olduğunu açıkladı. 90 kadın milyarderin olduğu ABD, en çok kadın milyarderin bulunduğu ülke. ABD'yi 63 kadın milyarderle Çin, 35 kadın milyarderle Almanya takip ediyor. İşte 2022'de dünyanın en zengin 10 kadını...