Forbes paylaştı! İşte 2022'nin en zengin 10 kadını ve dudak uçuklatan servetleri
Forbes'un her yıl yayımladığı 2 bin 668 milyarderin bulunduğu "Dünyanın En Zengin İnsanları" listesinde bu yıl 327 kadın bulunuyor.
Forbes, kadın milyarder sayısının çok olmadığını belirterek, en zengin 10 kadın milyarderin net varlığının 401 milyar dolara eş değer olduğunu açıkladı. 90 kadın milyarderin olduğu ABD, en çok kadın milyarderin bulunduğu ülke. ABD'yi 63 kadın milyarderle Çin, 35 kadın milyarderle Almanya takip ediyor. İşte 2022'de dünyanın en zengin 10 kadını...
1- Francoise Bettencourt-Meyers
Net serveti: 74.8 milyar dolar
Kaynak: L'Oreal
Vatandaşlık: Fransa
2-Alice Walton
Net serveti: 65.3 milyar dolar
Kaynak: Walmart
Vatandaşlık: ABD
3-Julia Koch
Net serveti: 60 milyar dolar
Kaynak: Koch Endüstri
Vatandaşlık: ABD