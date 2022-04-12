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Forbes paylaştı! İşte 2022'nin en zengin 10 kadını ve dudak uçuklatan servetleri

Forbes paylaştı! İşte 2022'nin en zengin 10 kadını ve dudak uçuklatan servetleri

Forbes'un her yıl yayımladığı 2 bin 668 milyarderin bulunduğu "Dünyanın En Zengin İnsanları" listesinde bu yıl 327 kadın bulunuyor.

Forbes paylaştı! İşte 2022'nin en zengin 10 kadını ve dudak uçuklatan servetleri

Forbes, kadın milyarder sayısının çok olmadığını belirterek, en zengin 10 kadın milyarderin net varlığının 401 milyar dolara eş değer olduğunu açıkladı. 90 kadın milyarderin olduğu ABD, en çok kadın milyarderin bulunduğu ülke. ABD'yi 63 kadın milyarderle Çin, 35 kadın milyarderle Almanya takip ediyor. İşte 2022'de dünyanın en zengin 10 kadını...

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Forbes paylaştı! İşte 2022'nin en zengin 10 kadını ve dudak uçuklatan servetleri

1- Francoise Bettencourt-Meyers

Net serveti: 74.8 milyar dolar

Kaynak: L'Oreal

Vatandaşlık: Fransa

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Forbes paylaştı! İşte 2022'nin en zengin 10 kadını ve dudak uçuklatan servetleri

2-Alice Walton

Net serveti: 65.3 milyar dolar

Kaynak: Walmart

Vatandaşlık: ABD

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Forbes paylaştı! İşte 2022'nin en zengin 10 kadını ve dudak uçuklatan servetleri

3-Julia Koch

Net serveti: 60 milyar dolar

Kaynak: Koch Endüstri

Vatandaşlık: ABD

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