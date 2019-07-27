Forbes, dünyanın en zengin çiftlerini açıkladı! İşte listeye giren Türk çift

Lynda ve Stewart Resnick/ net değer: 5,6 milyar dolar

Stewart Resnick 1986'da Franklin Mint'i satın aldı ve 2006'da sattı. 1979'dan beri Resnick, Wonderful Company'nin Başkanı ve Başkanı olarak görev yaptı. Lynda Rae Resnick, Amerikalı bir milyarder girişimci ve iş kadınıdır. Resnick, iş ortağı olan Stewart Resnick ile evlidir. Çiftin Wonderful Co. isimli şirketi var ve aynı zamanda hayırseverlik konusunda ön planda yer alıyorlar.