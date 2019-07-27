Forbes, dünyanın en zengin çiftlerini açıkladı! İşte listeye giren Türk çift
En prestijli dergilerden Forbes, dünyanın en zengin çiftlerini açıkladı. Türkiye'den Eren ve Fatih Özmen çifti 2,8 milyar dolarlık servetleriyle listeye girdi. İşte o isimler ve hayat hikayeleri...
Tom ve Judy Love/ net değer: 5,9 milyar dolar
Tom ve Judy Love, Amerika Birleşik Devletleri'nde 41 eyalette bulunan 470 kamyon durağı ve marketten oluşan Love's Travel Stops & Country Stores şirketinin sahibi.
Lynda ve Stewart Resnick/ net değer: 5,6 milyar dolar
Stewart Resnick 1986'da Franklin Mint'i satın aldı ve 2006'da sattı. 1979'dan beri Resnick, Wonderful Company'nin Başkanı ve Başkanı olarak görev yaptı. Lynda Rae Resnick, Amerikalı bir milyarder girişimci ve iş kadınıdır. Resnick, iş ortağı olan Stewart Resnick ile evlidir. Çiftin Wonderful Co. isimli şirketi var ve aynı zamanda hayırseverlik konusunda ön planda yer alıyorlar.
Diane von Furstenberg ve Barry Diller/ net değer: 4 milyar dolar
Diane von Fürstenberg, daha önce Fürstenberg'den Prenses Diane, şal elbisesiyle tanınan Belçikalı bir moda tasarımcısı. Prens Egon von Fürstenberg'in karısı olarak Alman Prens Fürstenberg Evi'nde evlendiğinde ilk başta öne çıktı. 1973'te ayrılmaları ve 1983'te boşanmaları ardından aile adını kullanmaya devam etti.Barry Charles Diller Amerikalı bir işadamı. IAC/ InterActiveCorp ve Expedia Group'un Yönetim Kurulu Başkanı ve Kıdemli Yöneticisidir ve Fox Broadcasting Company ile USA Broadcasting'i kurmuştur. Diller, 1994 yılında başlatılan Televizyon Onur Listesi'nin bir üyesidir.
Peggy ve Andrew Cherng/ net Değer: 3.4 milyar dolar
Andrew Cherng, Çin doğumlu bir Amerikan milyarder restorancısıdır. California, Rosemead'de bulunan Panda Restaurant Group'un kurucusu ve başkanı. Panda Express'in kurucu ortağı ve icra kurulu başkanıdır. Çernekler kendi aile ofisi olan Çerng Ailesi Güvenine yatırım yapıyor. Peggy Tsiang Cherng, Amerikan milyarder iş kadınıdır. Cherng 1983'te Panda Express'i kurdu ve Panda Restaurant Grubu'nun genel müdür yardımcısı olarak görev yapıyor.