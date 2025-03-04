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Forbes dünyanın en zengin 10 kişisini açıkladı

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Forbes dünyanın en zengin 10 kişisini açıkladı

Forbes'un verilerine göre dünyanın en zengin 10 kişisi listesinde önemli değişiklikler yaşandı. İşte yeni listeye göre dünyanın en zengin 10 kişisi...

Forbes dünyanın en zengin 10 kişisini açıkladı

Forbes’un son verilerine göre, dünyanın en zengin 10 kişi listesinde dengeler değişti. Teknoloji milyarderleri arasındaki servet yarışı devam etti.

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Forbes dünyanın en zengin 10 kişisini açıkladı

Milyarderlerin serveti gerilese de listede yer almayı sürdürdü. Sıralamada yerler değişti.

Listenin zirvesinde hala Elon Musk yer alırken, Jeff Bezos’un düşüşü ve Warren Buffett'ın yükselişi dikkati çekti.

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Forbes dünyanın en zengin 10 kişisini açıkladı

SERVETİNİ SADECE 1 İSİM ARTIRDI

Öte yandan, dünyanın en zengin 10 ismi arasında servetini artıran tek kişi Warren Buffett oldu. Yatırım holdingi Berkshire Hathaway’in hisseleri yaklaşık yüzde 10 artış göstererek Buffett'ın servetine 15 milyar dolar ekledi.

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Forbes dünyanın en zengin 10 kişisini açıkladı

DÜNYANIN EN ZENGİN 10 İSMİ

10. STEVE BALLMER

Net serveti: 118,9 milyar dolar

Servetinin kaynağı: Microsoft, LA Clippers, investments

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