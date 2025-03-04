Forbes dünyanın en zengin 10 kişisini açıkladı
Forbes'un verilerine göre dünyanın en zengin 10 kişisi listesinde önemli değişiklikler yaşandı. İşte yeni listeye göre dünyanın en zengin 10 kişisi...
Forbes’un son verilerine göre, dünyanın en zengin 10 kişi listesinde dengeler değişti. Teknoloji milyarderleri arasındaki servet yarışı devam etti.
Milyarderlerin serveti gerilese de listede yer almayı sürdürdü. Sıralamada yerler değişti.
Listenin zirvesinde hala Elon Musk yer alırken, Jeff Bezos’un düşüşü ve Warren Buffett'ın yükselişi dikkati çekti.
SERVETİNİ SADECE 1 İSİM ARTIRDI
Öte yandan, dünyanın en zengin 10 ismi arasında servetini artıran tek kişi Warren Buffett oldu. Yatırım holdingi Berkshire Hathaway’in hisseleri yaklaşık yüzde 10 artış göstererek Buffett'ın servetine 15 milyar dolar ekledi.
DÜNYANIN EN ZENGİN 10 İSMİ
10. STEVE BALLMER
Net serveti: 118,9 milyar dolar
Servetinin kaynağı: Microsoft, LA Clippers, investments