Fon vurgununda Fatih Terim'in evinde ilk toplantı: Banka müdüründen futbolcuları çıldırtan cevap!
Oda TV yazarı Hürrem Elmasçı kaleme aldığı "Fon vurgununda “ateş” büyüyor" başlıklı yazısında İstanbul’da spor dünyasının ünlü isimlerinin de aralarında bulunduğu birçok kişiyi dolandırdığı iddiası ile tutuklanan Denizbank Levent Şube Müdürü Seçil Erzan olayının perde arkasını anlattı. Elmasçı, Denizbank Genel Müdür Hakan Ateş ve Genel Müdür yardımcısı Mehmet Aydoğdu'nun bugün ifade vermeye gideceğini açıkladı.
Denizbank'ta şube müdürü olan Seçil Erzan’ın, aralarında futbol dünyasının tanınmış isimlerinin de bulunduğu çok sayıda varlıklı kişiyi 80 milyon dolar dolandırdığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada hergün yeni bir detay ortaya çıkmaya devam ediyor.
Bu kapsamda "Fon vurgununda “ateş” büyüyor" başlıklı bir yazı kaleme alan Oda TV yazarı Hürrem Elmasçı çok konuşulacak ifadelere yer verdi. "Fatih Terim, Arda Turan, Selçuk İnan, Emre Belözoğlu, Muslera, Emre Çolak, (Fatih Terim’in damadı) Volkan Bahçekapılı, Mert Çetin gibi isimlerden “özel fon” diyerek milyonlarca dolar alan Seçil Erzan, vadettiği “faizi” vermeyince ortalık karışıyor" diyen Elmasçı, "Özel fondan faiz umuduyla milyonlarca dolar kaptıran futbolcular soluğu Fatih Terim'in evinde alıyor. İlk iş ise Deniz Bank genel müdürü Hakan Ateş’i telefonla aramak oluyor. “Milyonlarca doları neye güvenerek verdiniz” diye soran Hakan Ateş’in bu tavrı futbolcuları da sinirlendiriyor" ifadelerini kullandı.
İşte Hürrem Elmasçı'nın kaleme aldığı o yazı;
Ankara’ya bahar geldi çocuklar, hafta sonu hava çok güzel olunca iki torunla birlikte dışarı çıkalım dedik. Çıkmaz olaydım, çok ünlü oldum çocuklar, telefonum durmuyor. Çay arkadaşı bizim kızlardan biri “gel de güzel bir Pazar kahvaltısı yapalım” deyince, dilinin altında bir şey saklı olduğunu anladım. Torunları bırakıp doğru Gölbaşına gittim, ah bu kulis heyecanı vallahi adrenalin artıyor…
Arkadaşımın dili çözüldü, konu son yılların en büyük dolandırıcılık olayına geldi. Sayemde kulis gazeteciliğe meraklı arkadaşımın yorumları beni de heyecanlandırdı. Şimdilik bunu yazmayacağım, özel hayata giriyor, ama söz ileri de yazacağım…
MÜDÜR SAVCILIĞA GİDİYOR
Çocuklar biliyorsunuz enişteniz emekli iktisatçı, bankaların üst düzey yöneticilerini tanır, zaman zaman bazı davetlerde benim de tanıştığım kimileri olmuştur. Dedikoducu kızlar aklıma girince kahvaltı sonrası koşarak Çukurambar’a döndüm. Hemen eniştenize anlattım. Onun da kafası karıştı. Aldık elimize telefonu, başladık aramaya…
Neler öğrendik neler… Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, ifadeye gideceğini Odatv yazdı. Şimdi ben Ankara’dan haber atlatayım bizim haber merkezi sorumlusu Can Özçelik Bey’e!
Genel Müdür Hakan Ateş ve genel müdür yardımcısı Mehmet Aydoğdu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na bugün ifade verecek. Bakalım neler anlatacaklar. Benim size anlatacaklarım soruşturma açılmasından hemen öncesi… Ne mi bu bilgiler, yazayım…