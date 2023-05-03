Fon vurgununda Fatih Terim'in evinde ilk toplantı: Banka müdüründen futbolcuları çıldırtan cevap!

İşte Hürrem Elmasçı'nın kaleme aldığı o yazı;

Ankara’ya bahar geldi çocuklar, hafta sonu hava çok güzel olunca iki torunla birlikte dışarı çıkalım dedik. Çıkmaz olaydım, çok ünlü oldum çocuklar, telefonum durmuyor. Çay arkadaşı bizim kızlardan biri “gel de güzel bir Pazar kahvaltısı yapalım” deyince, dilinin altında bir şey saklı olduğunu anladım. Torunları bırakıp doğru Gölbaşına gittim, ah bu kulis heyecanı vallahi adrenalin artıyor…

Arkadaşımın dili çözüldü, konu son yılların en büyük dolandırıcılık olayına geldi. Sayemde kulis gazeteciliğe meraklı arkadaşımın yorumları beni de heyecanlandırdı. Şimdilik bunu yazmayacağım, özel hayata giriyor, ama söz ileri de yazacağım…