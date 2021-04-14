Folik asit nedir folik asit içeren besinler nelerdir?

Folik asit nedir?

Folat ve folik asit, suda çözünür B vitamini formlarıdır. Folat gıdalarda doğal olarak bulunurken folik asit bu vitaminin sentetik şeklidir. Folik asit genellikle takviye edici gıdalarda ya da vitaminler ile zenginleştirilmiş mısır gevreği, unlu mamuller gibi besinlerde bulunabilir.