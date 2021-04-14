Folik asit nedir folik asit içeren besinler nelerdir?
B9 vitamininin sentetik yapıda olan formu olan folik asit eksikliğinde deride solukluğa neden olabiliyor. Folik asit ile ilgili merak edilen tüm bilgiler haberimizin devamında...
Folik asit nedir?
Folat ve folik asit, suda çözünür B vitamini formlarıdır. Folat gıdalarda doğal olarak bulunurken folik asit bu vitaminin sentetik şeklidir. Folik asit genellikle takviye edici gıdalarda ya da vitaminler ile zenginleştirilmiş mısır gevreği, unlu mamuller gibi besinlerde bulunabilir.
Folik asit suda çözünür ve vücutta depolanmaz. Bağırsak florasında bulunan bakteriler tarafından sentezlenebilmesinin yanı sıra, beslenme ile yeterli miktarda alınması gerekir. Gebelerde ve alkoliklerde sıkça folik asit yetersizliği görülür.
Folik asit eksikliğinde ne olur?
Folit asit eksikliğinde çoğunlukla;
-Konsantrasyon eksikliği
-İştahsızlık ve kilo kaybı
-Baş ağrısı ve baş dönmeleri
-Deride solgunluk
-Depresyon
-Ağız içi yaralar görülür.