Floyd Mayweather 11 kiloluk altın zincirleriyle maça gitti
NBA'deki Los Angeles Clippers - Golden State Warriors play-off mücadelesini seyreden ABD'li boksör Floyd Mayweather, boynundaki altın zincirli kolye ile dikkat çekti.
Popüler kültür ikonlarının sık sık kendini gösterdiği NBA maçlarının ön sırasında bu defa ABD'li boksör Floyd Mayweather vardı.
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NBA'deki Los Angeles Clippers - Golden State Warriors play-off mücadelesini seyreden ABD'li boksör Floyd Mayweather, boynundaki altın zincirli kolye ile dikkat çekti.
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Dünyanın en zengin sporcuları arasında olan 41 yaşındaki Mayweather, 11 kiloluk altın zinciriyle maçta boy gösterdi.
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Bu kolye sosyal medyada infial yaratırken, Mayweather için "Görgüsüz" yorumları yapıldı.
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