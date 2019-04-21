Floyd Mayweather 11 kiloluk altın zincirleriyle maça gitti

Floyd Mayweather 11 kiloluk altın zincirleriyle maça gitti

NBA'deki Los Angeles Clippers - Golden State Warriors play-off mücadelesini seyreden ABD'li boksör Floyd Mayweather, boynundaki altın zincirli kolye ile dikkat çekti.

Floyd Mayweather 11 kiloluk altın zincirleriyle maça gitti - Sayfa 1

Popüler kültür ikonlarının sık sık kendini gösterdiği NBA maçlarının ön sırasında bu defa ABD'li boksör Floyd Mayweather vardı. 

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Floyd Mayweather 11 kiloluk altın zincirleriyle maça gitti - Sayfa 2

NBA'deki Los Angeles Clippers - Golden State Warriors play-off mücadelesini seyreden ABD'li boksör Floyd Mayweather, boynundaki altın zincirli kolye ile dikkat çekti.

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Floyd Mayweather 11 kiloluk altın zincirleriyle maça gitti - Sayfa 3

Dünyanın en zengin sporcuları arasında olan 41 yaşındaki Mayweather, 11 kiloluk altın zinciriyle maçta boy gösterdi.

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Floyd Mayweather 11 kiloluk altın zincirleriyle maça gitti - Sayfa 4

Bu kolye sosyal medyada infial yaratırken, Mayweather için "Görgüsüz" yorumları yapıldı.

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