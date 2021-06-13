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Florya sahilini de müsilaj sardı

Florya sahilini de müsilaj sardı

Marmara Denizini etkisi altına alan deniz salyası olarak bilinen müsilaj bu kez Bakırköy kıyılarını sardı.

Florya sahilini de müsilaj sardı

Marmara Denizini etkisi altına alan deniz salyası olarak bilinen müsilaj bu kez Bakırköy kıyılarını sardı.

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Florya sahilini de müsilaj sardı

Sahilde deniz salyası ile oluşan tabaka, drone ile görüntülendi.

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Florya sahilini de müsilaj sardı

Marmara Denizi'nde etkili olan ve özellikle İstanbul'un Anadolu yakasında görülen deniz salyası, bu kez Bakırköy'de sahili kapladı.

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Florya sahilini de müsilaj sardı

Bakırköy açıklarında oluşan müsilaj tabakalarının rüzgarın da etkisiyle sahile vurduğu görüldü.

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