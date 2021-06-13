Florya sahilini de müsilaj sardı
Marmara Denizini etkisi altına alan deniz salyası olarak bilinen müsilaj bu kez Bakırköy kıyılarını sardı.
Marmara Denizini etkisi altına alan deniz salyası olarak bilinen müsilaj bu kez Bakırköy kıyılarını sardı.
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Sahilde deniz salyası ile oluşan tabaka, drone ile görüntülendi.
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Marmara Denizi'nde etkili olan ve özellikle İstanbul'un Anadolu yakasında görülen deniz salyası, bu kez Bakırköy'de sahili kapladı.
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Bakırköy açıklarında oluşan müsilaj tabakalarının rüzgarın da etkisiyle sahile vurduğu görüldü.
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