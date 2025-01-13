Flört uygulamasında 'Ceren' genç adama hayatının şokunu yaşattı: Çıplak fotoğraf şantajı
İstanbul'da yaşayan bir kişi "OkCupid" isimli arkadaşlık uygulaması üzerinden "Ceren" rumuzlu bir kadınla tanıştı. 29 yaşındaki Mahmut K. ile Ceren arasındaki konuşma bir süre devam ederken, genç adam daha sonrasında hayatının şokunu yaşadı.
İlginç olayın adresi İstanbul Üsküdar. 28 yaşındaki Mahmut K. ünlü isimlerin de sosyal medya üzerinden reklamını yaptığı iddia edilen 'OkCupid' adlı "sohbet et ve aşkı bul" sloganını kullanan bir çeşit flört uygulamasına üye oldu.
Sabah gazetesinden Arzu Kaya'nın haberine göre, ikili mesajlaşırken genç adam Ceren isimli kadına silinebilir şekilde tek görüntüleme yapılabilen yarı çıplak bir fotoğrafını attı.
Sonrasında Ceren'den kendisine ait olmayan bir adamın çıplak fotoğrafı geldi, "Bu fotoğraf senin, eğer para göndermezsen instagram'dan arkadaşlarına atacağım, parayı verirsen kimseye bir şey göndermem" dedi.
2 bin 400 lira gönderdi, para isteği kesilmedi
Panikleyen adam kendi banka hesabından Ceren'in gönderdiği hesaba önce 980 lira sonra yeniden para istendiğinde ise bin 500 lira olmak üzere toplamda 2 bin 480 lira para attı. Ancak para isteğinin ardı arkası kesilmedi. Neye uğradığını şaşıran adam şikayetçi olacağını söyleyince engellendi.