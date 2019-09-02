Florin Andone resmen Galatasaray'da

Aslında ilginç bir süreç oldu, Galatasaray’ın beni daha önceden istediğini biliyordum. Üç, dört yıl önce Galatasaray’ın ilgisi vardı. Süreç çok hızlı gelişti, iki gün içerisinde her şey bitti. Burada olduğum için çok gururluyum. Ulusal basında da burada oynamam için baskı olduğunu da söyleyebilirim. Kariyerimin yeni sayfasında benim için çok önemli bir adım olduğunu düşünüyorum.