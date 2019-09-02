Florin Andone resmen Galatasaray'da
Galatasaray, Andone'nin kiralık transferi konusunda oyuncu ve kulübü Brighton ile anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi.
Galatasaray Kulübü, Florin Andone'nin kiralık transferi konusunda oyuncu ve kulübü Brighton&Hove Albion FC ile anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdi. Sarı-kırmızılı kulüp, oyuncunun bir sezonluk kiralanması için İngiliz ekibine 700 bin Euro ödeyecek. Futbolcu ise 2019-2020 sezonu için 2 milyon 500 bin Euro garanti ücret kazanacak.
Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:
"Profesyonel Futbolcu Florin Andone ve Kulübü Brighton&Hove Albion FC ile oyuncunun 2019-2020 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 700.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcuya ise 2019-2020 futbol sezonu için net 2.500.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir."
"Burada olduğum için gururluyum"
Florin Andone, imzayı attıktan sonra Galatasaray Televizyonu’na açıklamalarda bulundu. Andone, şu ifadeleri kullandı:
"Buraya gelmeden önce İstanbul, ülke ve Galatasaray hakkında çok şey duydum. Burayı hem çok merak ediyorum hem de burada olduğum için çok mutluyum. Çok heyecanlıyım, bir an önce antrenmanlara başlayıp yeni takım arkadaşlarımla tanışmak için can atıyorum. Burasının benim kariyerim için çok önemli bir adım olduğunu düşünüyorum bu yüzden çok heyecanlı ve mutluyum.
Aslında ilginç bir süreç oldu, Galatasaray’ın beni daha önceden istediğini biliyordum. Üç, dört yıl önce Galatasaray’ın ilgisi vardı. Süreç çok hızlı gelişti, iki gün içerisinde her şey bitti. Burada olduğum için çok gururluyum. Ulusal basında da burada oynamam için baskı olduğunu da söyleyebilirim. Kariyerimin yeni sayfasında benim için çok önemli bir adım olduğunu düşünüyorum.