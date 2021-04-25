Flash TV'nin sahibi müjdeli haberi verdi! Ekrana geri dönüyor
2 yıl önce yayın hayatına ara veren Flash TV'yle ilgili Ömer Göktuğ açıklama yaptı.
Yayın hayatına 15 Ocak 1992'de başlayan Türkiye'nin 2. özel televizyon kanalı Flash TV, 27 yıl boyunca devam eden yayınını 1 Mart 2019 tarihinde sonlandırma kararı almıştı.
Kanal yönetimi "Tüm çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın zarar görmesini engellemek ve 28 yıllık televizyon tarihimize gölge düşürmemek için yayınlarımıza ara vermek zorunda kaldık" açıklamasını yapmıştı.
2 yıl önce yayın hayatını durduran Flash TV ekranlara geri dönüyor.
Kanal yeni yayın döneminde de geçmiş döneme yakın formatlarla izleyicilerle tekrar buluşacak