FLASH TV Al Sana Haber'de Erkan Özerman'dan Kıvanç Tatlıtuğ bombası! Azra Akın dava açtı
FLASH TV'de yayınlanan Al Sana Haber'de Erkan Özerman'ın Kıvanç Tatlıtuğ ve Azra Akın'ın geçmişte yaşadıkları aşka ilişkin açıklamalarında 'Ben olsam o kızı yaşatmazdım' sözlerine karşı Azra Akın dava açtı.
FLASH TV'de yayınlanan Al Sana Haber programına geçtiğimiz günlerde konuk olan Erkan Özerman'ın Azra Akın için 'Onun Kıvanç Tatlıtuğ'a attığı pislik ve iftira yüzünden yaşatmazdım o kızı sokakta ben, evinde hapsederdim dışarı çıkamazdı' sözleri karşısında Azra Akın hukuki yollara başvurdu. Erkan Özerman'ın, hakkında 'O kalçayla dünya güzeli olur mu, bana anlattırmayın. Üzerime varırsa anlatırım' dediği Azra Akın cephesinden ilk açıklama geldi!
Erkan Özerman'ın Al Sana Haber programının canlı yayınında Azra Akın'a ağır ithamlarda bulunması gündeme bomba gibi düşmüştü.
'Ben olsam o kızı yaşatmazdım'
Erkan Özerman Azra Akın'ın Kıvanç Tatlıtuğ'a gay olduğu yönünde iftira attığını söylemiş ve 'Ben olsam o kızı yaşatmazdım' demişti. Azra Akın cephesinden konuyla ilgili bir açıklama geldi.
Azra Akın'ın menajeri Yasemin Kök, hukuki süreci başlattıklarını duyurdu.