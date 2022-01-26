FLASH TV Al Sana Haber'de Erkan Özerman'dan Kıvanç Tatlıtuğ bombası! Azra Akın dava açtı

FLASH TV'de yayınlanan Al Sana Haber programına geçtiğimiz günlerde konuk olan Erkan Özerman'ın Azra Akın için 'Onun Kıvanç Tatlıtuğ'a attığı pislik ve iftira yüzünden yaşatmazdım o kızı sokakta ben, evinde hapsederdim dışarı çıkamazdı' sözleri karşısında Azra Akın hukuki yollara başvurdu. Erkan Özerman'ın, hakkında 'O kalçayla dünya güzeli olur mu, bana anlattırmayın. Üzerime varırsa anlatırım' dediği Azra Akın cephesinden ilk açıklama geldi!