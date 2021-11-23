FLASH TV Al Sana Haber'de Deniz Akkaya küs olduğu Seyhan Soylu'nun elini öptü

Canlı yayının sonuna doğru başka bir çekime yetişmek için ayrılmak isteyen Akkaya, Soylu'nun sözleri karşısında ne yapacağını bilemedi. Soylu, Akkaya'ya "Ben onun ablasıyım bizim örf ve adetimizde büyüklerin eli öpülür" diyerek elini uzattı.