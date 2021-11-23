FLASH TV Al Sana Haber'de Deniz Akkaya küs olduğu Seyhan Soylu'nun elini öptü
FLASH TV'de yayınlanan Al Sana Haber sansasyone doymuyor. Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz kadrosundan ayrılan Deniz Akkaya konuk olduğu Al Sana Haber yayınında, küs olduğu moderatör Seyhan Soylu'nun elini öptü.
FLASH TV ekranlarında Seyhan Soylu'nun moderatörlüğünde yayınlanan Ebru Polat, Nihat Doğan ve Bahar Candan'ın yorumculuk yaptığı 'Al Sana Haber'in konuğu Deniz Akkaya, küs olduğu Seyhan Soylu'nun elini öptü. Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programından aniden ayrılmasıyla gündeme gelen Deniz Akkaya, Sisi lakaplı Seyhan Soylu ile canlı yayında ilginç anlar yaşadı.
Fikir anlaşmazlıkları nedeniyle bir süredir küs olan Seyhan Soylu ve Deniz Akkaya, geçtiğimiz günlerde aralarındaki buzları eriterek barıştı. Akkaya bir süredir küs olduğu Sisi'nin elini öptü.
'Ben onun ablasıyım'
Sisi de bu hareket karşısında 'Ben onun ablasıyım' diyerek Deniz Akkaya'ya sarıldı ve alnından öptü.
Canlı yayının sonuna doğru başka bir çekime yetişmek için ayrılmak isteyen Akkaya, Soylu'nun sözleri karşısında ne yapacağını bilemedi. Soylu, Akkaya'ya "Ben onun ablasıyım bizim örf ve adetimizde büyüklerin eli öpülür" diyerek elini uzattı.