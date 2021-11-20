FLASH TV Al Sana Haber programının kadrosunda flaş değişiklik: 'Bahar Candan ayrıldı' iddiası
Flash TV'nin Al Sana Haber programının kadrosu Nihat Doğan'la 'Türk-Kürt' kavgasına tutuşup programı terk ederek bir daha çıkmayacağını ilan eden Tuğba Ekinci'nin ardından bir kez daha değişti! Son dönemde ekonomi ve özellikle dolar ile ilgili yorumlarıyal gündemden düşmeyen Bahar Candan'ın programdan ayrıldığı iddia edildi.
FLASH TV'de hafta içi her gün ekrana gelen, Sisi lakaPLI Seyhan Soylu'nun moderatörlüğünde, Nihat Doğan, Bahar Candan ve Ebru Polat'ın sunduğu Al Sana Haber programının kadrosunda değişiklik yaşandı. Yayın hayatına kısa süre önce başlayan ve yaşanan tartışmalarla gündeme gelen programın sunucularından Tuğba Ekinci ayrıldı. Tuğba Ekinci'nin yerine Nurseli İdiz'in geleceği konuşuluyordu... Tuğba Ekinci'nin ardından Bahar candan'ın da programdan ayrılacağı iddia edildi. Sosyal medyada ise yeni kadroda hangi isimlerin olacağı merak edildi. İşte detaylar...
Hakan Aygün’ün genel yayın yönetmenliğini üstlendiği Flash TV, 11 Ekim’de yeniden yayın hayatına başlamıştı. Flash TV'de hafta içi her gün izleyiciyle buluşan magazin ve aktüel programı Al Sana Haber izleyiciler tarafından büyük ilgi görüyor. Son olarak sivri diliyle bilinen Seyhan Soylu moderatörlüğünde “Al Sana Haber” programının sunucuları değişti.
Tuğba Ekinci, Nihat Doğan ile yaşadığı Türk - Kürt tartışmasından sonra ayrılmış, yerine Nurseli İdiz'in geleceği iddia edilmişti.
Şarkıcı ve sunucu Ebru Polat, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla yorumcu kadrosunun değiştiğini ve aralarına yeni sürpriz isimlerin katıldığını duyurdu.