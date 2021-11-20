FLASH TV Al Sana Haber programının kadrosunda flaş değişiklik: 'Bahar Candan ayrıldı' iddiası

FLASH TV'de hafta içi her gün ekrana gelen, Sisi lakaPLI Seyhan Soylu'nun moderatörlüğünde, Nihat Doğan, Bahar Candan ve Ebru Polat'ın sunduğu Al Sana Haber programının kadrosunda değişiklik yaşandı. Yayın hayatına kısa süre önce başlayan ve yaşanan tartışmalarla gündeme gelen programın sunucularından Tuğba Ekinci ayrıldı. Tuğba Ekinci'nin yerine Nurseli İdiz'in geleceği konuşuluyordu... Tuğba Ekinci'nin ardından Bahar candan'ın da programdan ayrılacağı iddia edildi. Sosyal medyada ise yeni kadroda hangi isimlerin olacağı merak edildi. İşte detaylar...