Flaş karar duyuruldu! Çanakkale'de park ve bahçeler ile sahiller 1 Haziran'a kadar kapalı

İl Hıfzıssıhha Kurulu, kent merkezindeki İskele Meydanı, kordon boyu, yeni kordon, Kepez, Güzelyalı ve Dardonos sahil bandları ile Özgürlük Parkı ve Halk Bahçesi de dahil park ve bahçelerin, teması ve yoğunluğu önlemek için 1 Haziran 2021 günü saat 05.00’e kadar vatandaşların kullanımına kapalı kalması yönünde karar aldı.