Flaş EYT toplantısı! Staj ve çıraklık mağdurlarına müjde! "Her şey çok güzel gidiyor' deyip tarih verdi

Halihazırda yürürlükte olan düzenlemeye göre, stajyerlerin çalışma faaliyeti "kısa süreli çalışma" olarak tanımlanırken, 8 Eylül 1999 tarihinden önce staj girişi bulunan vatandaşların EYT düzenlemesine dahil edilmesi için, Meclis'te yapılacak düzenleme ile stajyerlik faaliyetinin "uzun süreli çalışma kolu" olarak düzenlenmesi gerekiyor.