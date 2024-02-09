Flaş EYT toplantısı! Staj ve çıraklık mağdurlarına müjde! "Her şey çok güzel gidiyor' deyip tarih verdi
Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi sonrası Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olup da emeklilik başvurusu 'staj' ve 'çıraklık' nedeniyle reddedilenlere güzel haber geldi. SGK'da dün staj ve çıraklık mağdurları için yeni düzenlemenin müjdesini verdi. SGK Uzmanı Onur Önal, haberi "Her şey çok güzel olacak" diyerek duyurdu.
SGK Uzmanı Onur Önal, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığında staj ve çıraklık mağdurlarına ilişkin bir toplantı gerçekleştirildiğini açıkladı. SGK Başkan Yardımcısına staj mağdurları hakkında bir rapor sunulduğunu belirten Önal, "Her şey çok güzel gidiyor" dedi.
28 Şubat'ta Meclis'ten geçen EYT düzenlemesi ile 2 milyon 250 bin vatandaş 2023 yılı itibarıyla emekli edilirken, düzenleme kapsamında staj ve çıraklık mağdurları dahil edilmemişti.
Seçim öncesi stajyerler EYT'li olacak mı?
Staj girişleri, SGK mevzuatı gereği "işe başlangıç tarihi" olarak kabul edilmezken, mağdur olduğunu belirten stajyerler, 31 Mart seçimlerinden önce hükümetin EYT düzenlemesinin kapsamını genişletmesini bekliyor.
Halihazırda yürürlükte olan düzenlemeye göre, stajyerlerin çalışma faaliyeti "kısa süreli çalışma" olarak tanımlanırken, 8 Eylül 1999 tarihinden önce staj girişi bulunan vatandaşların EYT düzenlemesine dahil edilmesi için, Meclis'te yapılacak düzenleme ile stajyerlik faaliyetinin "uzun süreli çalışma kolu" olarak düzenlenmesi gerekiyor.