Flamingoların yaşam cenneti Tuz Gölü
Kuş varlığı yönünden Türkiye'nin en zengin gölleri arasında yer alan Tuz Gölü, her yıl binlerce flamingoya ev sahipliği yapıyor.
Akdeniz Havzası'nda birçok ülkede görülen flamingolar, dünyadaki en önemli yaşam ve kuluçka sahalarından biri olan Tuz Gölü'nde görsel şölen sunuyor.
154
Kapalı havzadaki Tuz Gölü, tektonik kökenli olması ve büyüklüğüne karşın Türkiye'nin en sığ gölleri arasında gösteriliyor.
254
Türkiye'nin en büyük ikinci gölünün bulunduğu Tuz Gölü havzası, İç Anadolu Bölgesi'nde Cihanbeyli ve Haymana platolarıyla çevrili çukur alanın en alçak bölümünde bulunuyor.
354
Derinliği birçok yerde yarım metreden az olan göl, ilkbahar aylarında suyun çoğalmasıyla 164 bin 200 hektar alana ulaşıyor.
454