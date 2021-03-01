'Fiziksel görünümümüz yüzünden iş vermiyorlar!' Usta isim Selda Alkor isyan etti
Yeşilçam'ın usta isimlerinden Selda Alkor, yapımcılara isyan etti. Dış görünüşlerinden dolayı rol teklifi gelmediğini ifade etti.
Şimdilerde Teve2 ekranlarında yeniden yayımlanmaya başlayan Çemberimde Gül Oya oyuncusu Selda Alkor, yaptığı açıklamalar ile adından söz ettirdi. Bir süredir ekranlarda yer almamasının nedenin kendisi olmadığını söyleyen Yeşilçam'ın usta isimlerinden Selda Alkor, dikkat çeken ifadeler kullandı.
Alkor, konuyla ilgili şunları söyledi:
''Belli bir yaştan sonra yapımcılar bizi tercih etmiyor. Bizim jenerasyondan hemen hemen kimse kalmadı ekranlarda. Oyunculuk mu, fiziksel görünüm mü önemli? Bunu sorgulamak gerekiyor.''
''Fiziksel görünümümüzden dolayı yer verilmiyor bize. Halbuki biz kendi yaşımızın güzeli insanlarız. Hep genç insanların aşkları ve hikayeleri yer alıyor dizilerde. Bu ne kadar doğru bunu sorgulamak gerekiyor.''
Selda Alkor: 3 Ocak 1943 yılında Konya’da Gürcü asıllı bir anne ve Çerkes bir babanın kızı olarak doğmuştur. Bir ablası bir abisi vardır. Annesi Meliha Hanımdır. Selda Alkor'un babası işgal dönemindeki İstanbul'da ünlü Rum kabadayı Hrisantos’u öldüren polis muavini Muharrem Alkor’dur.