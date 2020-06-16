Fizikçi Stephen Hawking'in tahmini doğru mu çıkıyor? Araştırma şok etti

Uzayda hayatın var olabileceğiyle ilgili ölümünden önce çeşitli açıklamaları bulunan ve kıyamet uyarılarında bulunan Stephen Hawking genel görelilik ve karadeliklerle ilgili araştırmalarıyla ün kazanmıştı. Fakat Hawking sıklıkla kendi araştırma alanından çıkarak, önümüzdeki dönemlerde insanlığı bekleyen zorluklar ve varoluşsal tehditlere de dikkat çekti. Bu konulardaki açıklamaları basının manşetlerinde yer alırken bazen de tartışma yarattı.