Fiyatları cep yakmaya devam ediyor İşte 2022 Ağustos ayı iPhone fiyatları
Yüksek fiyatları ile sık sık gündeme gelen iPhone telefonların 2022 Ağustos ayı fiyatları güncellendi. İşte yeni fiyatlar...
Dolar kuru sebebiyle fiyatları sürekli farklılık gösteren Apple'ın iPhone telefonları dönem dönem herkesin dikkatini çekiyor. Ülkemizde de en çok kullanılan telefonlardan olan iPhone cihazların güncel modelleri yüksek fiyatlarıyla her bütçeye uygun olmasa da, eski modellerin fiyatları biraz daha makul olarak göze çarpıyor.
İşte 2022 Ağustos ayı güncel Apple iPhone fiyat listesi
Apple iPhone 13 Pro Max
Apple iPhone 13 Pro Max 128 Gb = 31.320,33 TL
Apple iPhone 13 Pro Max 256 Gb = 33.564,02 TL
Apple iPhone 13 Pro Max 512 Gb = 34.562,47 TL
Apple iPhone 13 Pro Max 1 Tb = 39.999.00 TL
Apple iPhone 13 Pro
Apple iPhone 13 Pro 128 Gb = 27.666,13 TL
Apple iPhone 13 Pro 256 Gb = 30.068,90 TL
Apple iPhone 13 Pro 512 Gb = 33.822,72 TL
Apple iPhone 13 Pro 1 Tb = 36.962,00 TL