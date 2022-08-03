Fiyatları cep yakmaya devam ediyor İşte 2022 Ağustos ayı iPhone fiyatları

Dolar kuru sebebiyle fiyatları sürekli farklılık gösteren Apple'ın iPhone telefonları dönem dönem herkesin dikkatini çekiyor. Ülkemizde de en çok kullanılan telefonlardan olan iPhone cihazların güncel modelleri yüksek fiyatlarıyla her bütçeye uygun olmasa da, eski modellerin fiyatları biraz daha makul olarak göze çarpıyor.