Fiyatlar yükseldi pert araçlar ve taksi çıkması otomobiller gözde oldu

Pert kayıtlı olduğu için fiyat piyasa değerinden 25-30 bin TL aşağı düşüyor. Alan kişiler de memnun oluyor, çünkü bu araçların motor ve yürüyen aksamında herhangi bir problem yok. Bunun yanı sıra taksi çıkması araçlar da tercih ediliyor. Taksi çıkması araçların ise normal araçlara göre fiyatı yüzde 40 daha aşağıda. Daha önceleri galerici esnafı olarak biz bile ağır hasarlı araç almıyorduk. Şimdi ise bu durum normalleşti. Aracı alırken ekspertiz yaptırıyoruz, satarken vatandaşı hasar kayıtlı olduğu konusunda bilgilendiriyoruz.