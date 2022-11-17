Fiyatlar uçtu otomobil alacaklar aman dikkat en ucuzu bile bin lirayı geçti

Otomobil almadan önce vatandaşlar ekspertiz ücretini düşünmeye başladılar. Ekspertiz ücretlerinde tarife tırmandı, detaylı bir araç kontrolü yaptırmak bazı firmalarda 3 bin liraya kadar ulaştı. Ekspertiz için otomobilinizi herhangi bir ekspertiz hizmeti veren yere götürdüğünüzde ortalama fiyatlar ise 850 liradan başlıyor ekstra paketlerle 2 bin liralara kadar çıkıyor.