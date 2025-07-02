Fiyatlar tekrar değişti! İşte en ucuz sıfır otomobiller
Otomobil sahibi olmak isteyenler için yeni fiyatlar belli oldu. Markalar modellerine göre fiyat listelerini güncelledi. İşte fiyatlarıyla temmuz ayının en ucuz sıfır otomobilleri...
Hyundai i10 1.2 MPI 79PS Jump – 1 milyon 129 bin TL
Citroën elektrikli e‑C3 – 1 milyon 129 bin TL
KIA Picanto 1.0L 63 PS AMT – 1 milyon 210 bin TL
MG4 Comfort elektrikli – 1 milyon 379 bin TL
Suzuki Swift 1.2 MHEV CVT Life – 1 milyon 395 bin TL
Opel Corsa Edition 1.2 100 hp manuel – 1 milyon 299 bin TL
Toyota Corolla 1.5 Vision Plus CVT – 1 milyon 590 bin TL
Honda Jazz 1.5L VTEC Elegance (hibrit) – 1 milyon 625 bin TL
Peugeot E‑208 GT 100 kW (elektrikli) – 1 milyon 632 bin TL
Seat Ibiza 1.0 EcoTSI 115 hp Style DSG FR – 1 milyon 695 bin TL
Renault R5 E‑Tech (elektrikli) – 1 milyon 450 bin TL
BYD Dolphin (elektrikli) – 1 milyon 435 bin TL