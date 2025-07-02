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Fiyatlar tekrar değişti! İşte en ucuz sıfır otomobiller

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Fiyatlar tekrar değişti! İşte en ucuz sıfır otomobiller

Otomobil sahibi olmak isteyenler için yeni fiyatlar belli oldu. Markalar modellerine göre fiyat listelerini güncelledi. İşte fiyatlarıyla temmuz ayının en ucuz sıfır otomobilleri...

Fiyatlar tekrar değişti! İşte en ucuz sıfır otomobiller - Resim: 1

Hyundai i10 1.2 MPI 79PS Jump – 1 milyon 129 bin TL

Citroën elektrikli e‑C3 – 1 milyon 129 bin TL

KIA Picanto 1.0L 63 PS AMT – 1 milyon 210 bin TL

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Fiyatlar tekrar değişti! İşte en ucuz sıfır otomobiller - Resim: 2

MG4 Comfort elektrikli – 1 milyon 379 bin TL

Suzuki Swift 1.2 MHEV CVT Life – 1 milyon 395 bin TL

Opel Corsa Edition 1.2 100 hp manuel – 1 milyon 299 bin TL

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Fiyatlar tekrar değişti! İşte en ucuz sıfır otomobiller - Resim: 3

Toyota Corolla 1.5 Vision Plus CVT – 1 milyon 590 bin TL

Honda Jazz 1.5L VTEC Elegance (hibrit) – 1 milyon 625 bin TL

Peugeot E‑208 GT 100 kW (elektrikli) – 1 milyon 632 bin TL

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Fiyatlar tekrar değişti! İşte en ucuz sıfır otomobiller - Resim: 4

Seat Ibiza 1.0 EcoTSI 115 hp Style DSG FR – 1 milyon 695 bin TL

Renault R5 E‑Tech (elektrikli) – 1 milyon 450 bin TL

BYD Dolphin (elektrikli) – 1 milyon 435 bin TL

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