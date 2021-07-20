Fiyatlar 40 lira ile 120 lira arasında değişiyor! Türkiye'nin her yerine satıyor
Sakaryalı genç girişimci kadın Ceyda Kıratlı, KOSGEB'den aldığı destekle açtığı seramik atölyesinde yaptığı kupaları internet ortamında Türkiye'nin her bölgesine pazarlıyor...
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) aldığı 75 bin liralık girişimci desteğiyle Arifiye ilçesinde seramik atölyesi kuran Sakaryalı girişimci Ceyda Kıratlı, Türkiye'nin dört bir yanına ürün gönderiyor.
Üniversitede seramik bölümünde eğitim alan 36 yaşındaki Kıratlı, özel sektörde çalıştıktan bir süre sonra işinden ayrılıp kendi iş yerini kurmak için harekete geçti. Girişimcilik kursuna katıldıktan sonra KOSGEB'den 75 bin lira destek alarak atölyesini kuran Kıratlı, ürünlerini sosyal medya aracılığıyla Türkiye'nin her bölgesine ulaştırıyor.
"Ekipmanlarımı KOSGEB sayesinde aldım"
Ceyda Kıratlı, uzun süre başka bir firmada çalıştıktan sonra kendi atölyesini açmaya karar verdiğini söyledi. Yaklaşık 7 yıldır bu işle uğraştığını belirten Kıratlı, "Yaklaşık bir yıl önce KOSGEB'e başvurarak destek aldım ve bütün ekipmanlarımı bu sayede aldım. Şu anda ağırlıklı olarak sosyal medya üzerinden ve toptan olarak satış yapıyorum. Tasarladığım ve severek yaptığım fincanları başkalarının beğenerek alıp kahve içmeleri çok hoşuma gidiyor. Beni en çok mutlu eden ve teşvik eden de bu." dedi.
Toz olarak aldığı seramik malzemesini karıştırıcıda çamur haline getirdiğini, kalıplarda istediği şekli verdiğini anlatan Kıratlı, üzerine kulp, süsleme ve desenlerini yaptığı fincanları kurutarak yaklaşık bin derecede fırınladığını aktardı.