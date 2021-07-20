Fiyatlar 40 lira ile 120 lira arasında değişiyor! Türkiye'nin her yerine satıyor

"Ekipmanlarımı KOSGEB sayesinde aldım"

Ceyda Kıratlı, uzun süre başka bir firmada çalıştıktan sonra kendi atölyesini açmaya karar verdiğini söyledi. Yaklaşık 7 yıldır bu işle uğraştığını belirten Kıratlı, "Yaklaşık bir yıl önce KOSGEB'e başvurarak destek aldım ve bütün ekipmanlarımı bu sayede aldım. Şu anda ağırlıklı olarak sosyal medya üzerinden ve toptan olarak satış yapıyorum. Tasarladığım ve severek yaptığım fincanları başkalarının beğenerek alıp kahve içmeleri çok hoşuma gidiyor. Beni en çok mutlu eden ve teşvik eden de bu." dedi.