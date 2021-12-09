Fiyatını duyan ormana koştu! Muğla'da toplayanlar paraya para demiyor
Türkiye’nin birçok bölgesinde sonbahar aylarında yağışlar sonrası ormanlık alanlarda yetişen mantar türlerinden ’çıntar’, sezonu açıldı.
Muğla yemek kültüründe önemli bir yere sahip çıntar, kırsal mahallelerde oturan vatandaşlar için ekonomik değere sahip olması nedeniyle iki aylık sürede geçim kaynağı haline geldi.
Çamlık alanlarda doğal ortamda yetişen çıntar, bazı bölgelerde kanlıca, melki veya çilmik olarak da biliniyor.
Son iki yıldır Sonbahar mevsiminin kurak ve yağışsız geçmesi nedeniyle bulunmayan çıntar ürününde bu yıl yağışlar ile birlikte bolluk yaşanıyor.
Kırsal mahallelerde oturan bölge halkının en önemli geçim kaynaklarından birisi haline gelen olan çıntar, elle toplanarak şehir merkezlerindeki pazarlarda satışa sunuluyor.