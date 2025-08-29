BIST 11.288
DOLAR 41,15
EURO 48,14
ALTIN 4.557,75

Fiyatı herkesi şoke edecek! TOGG'dan bütçe dostu ucuz ve yeni model geliyor

|
Fiyatı herkesi şoke edecek! TOGG'dan bütçe dostu ucuz ve yeni model geliyor

Yerli ve milli otomobil markası TOGG, sektörde çığır açacak yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. TOGG, T10X ile yakaladığı satış başarısını T10F modeliyle sürdürmeye hazırlanırken, asıl patlamayı bütçe dostu T10B modeliyle yapacak.

Fiyatı herkesi şoke edecek! TOGG'dan bütçe dostu ucuz ve yeni model geliyor - Resim: 1

Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG, şu sıralar T10F modeli üzerinde yoğunlaşmış durumda.

114
Fiyatı herkesi şoke edecek! TOGG'dan bütçe dostu ucuz ve yeni model geliyor - Resim: 2

Ancak sektör kulislerinde asıl büyük çıkışın, uygun fiyatıyla geniş kitlelere hitap etmesi beklenen T10B modeliyle yaşanacağı konuşuluyor.

214
Fiyatı herkesi şoke edecek! TOGG'dan bütçe dostu ucuz ve yeni model geliyor - Resim: 3

TOGG’un ilk tanıtıldığı dönemde yol haritası da net biçimde duyurulmuştu. Bu plana göre önce C-SUV modeliyle pazara adım atılacak, ardından sedan ile ailelerin ihtiyaçları karşılanacak ve son olarak B-SUV modeliyle daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşılacaktı.

314
Fiyatı herkesi şoke edecek! TOGG'dan bütçe dostu ucuz ve yeni model geliyor - Resim: 4

Bugün gelinen noktada bu strateji büyük ölçüde hayata geçti. TOGG’un C-SUV modeli T10X piyasada yoğun ilgi görüyor ve kısa sürede tükeniyor.

414