Fiyatı herkesi şoke edecek! TOGG'dan bütçe dostu ucuz ve yeni model geliyor

TOGG’un ilk tanıtıldığı dönemde yol haritası da net biçimde duyurulmuştu. Bu plana göre önce C-SUV modeliyle pazara adım atılacak, ardından sedan ile ailelerin ihtiyaçları karşılanacak ve son olarak B-SUV modeliyle daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşılacaktı.