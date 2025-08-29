Fiyatı herkesi şoke edecek! TOGG'dan bütçe dostu ucuz ve yeni model geliyor
Yerli ve milli otomobil markası TOGG, sektörde çığır açacak yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. TOGG, T10X ile yakaladığı satış başarısını T10F modeliyle sürdürmeye hazırlanırken, asıl patlamayı bütçe dostu T10B modeliyle yapacak.
Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG, şu sıralar T10F modeli üzerinde yoğunlaşmış durumda.
Ancak sektör kulislerinde asıl büyük çıkışın, uygun fiyatıyla geniş kitlelere hitap etmesi beklenen T10B modeliyle yaşanacağı konuşuluyor.
TOGG’un ilk tanıtıldığı dönemde yol haritası da net biçimde duyurulmuştu. Bu plana göre önce C-SUV modeliyle pazara adım atılacak, ardından sedan ile ailelerin ihtiyaçları karşılanacak ve son olarak B-SUV modeliyle daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşılacaktı.
Bugün gelinen noktada bu strateji büyük ölçüde hayata geçti. TOGG’un C-SUV modeli T10X piyasada yoğun ilgi görüyor ve kısa sürede tükeniyor.