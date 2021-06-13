Fiyatı duyanlar inanamadı! Kanal D Camdaki Kız Nalan'ın gelinliğine talep yağdı
Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından ekrana uyarlanan Camdaki Kız dizisinde Burcu Biricik'in giydiği gelinliğin fiyatını duyan şaştı kaldı.
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi 'Camdaki Kız', 10 Haziran Perşembe akşamı dokuzuncu bölümüyle ekranlara geldi. Sezon finali yayınlanan 'Camdaki Kız' dizisinde Nalan'ın giydiği gelinlik son günlerin en çok konuşulan konusu oldu.
Dizi, AB ve ABC1 kategorisinde 'günün en çok izlenen yapımı' olarak bir kez daha zirvedeki yerini aldı.
Dizideki sahneler kadar Nalan'ın düğün günü giydiği gelinlik de çok konuşuldu. Sosyal medyada gelinliğe övgü dolu mesajlar yağdı.
Kanal D haber ekibi de gelinliği tasarlayan moda evine ulaşarak hem tasarımı görüntüledi hem de gelen tepkileri sordu.