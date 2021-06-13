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Fiyatı duyanlar inanamadı! Kanal D Camdaki Kız Nalan'ın gelinliğine talep yağdı

Fiyatı duyanlar inanamadı! Kanal D Camdaki Kız Nalan'ın gelinliğine talep yağdı

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından ekrana uyarlanan Camdaki Kız dizisinde Burcu Biricik'in giydiği gelinliğin fiyatını duyan şaştı kaldı.

Fiyatı duyanlar inanamadı! Kanal D Camdaki Kız Nalan'ın gelinliğine talep yağdı

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi 'Camdaki Kız', 10 Haziran Perşembe akşamı dokuzuncu bölümüyle ekranlara geldi.  Sezon finali yayınlanan 'Camdaki Kız' dizisinde Nalan'ın giydiği gelinlik son günlerin en çok konuşulan konusu oldu.

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Fiyatı duyanlar inanamadı! Kanal D Camdaki Kız Nalan'ın gelinliğine talep yağdı

Dizi, AB ve ABC1 kategorisinde 'günün en çok izlenen yapımı' olarak bir kez daha zirvedeki yerini aldı.

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Fiyatı duyanlar inanamadı! Kanal D Camdaki Kız Nalan'ın gelinliğine talep yağdı

Dizideki sahneler kadar Nalan'ın düğün günü giydiği gelinlik de çok konuşuldu. Sosyal medyada gelinliğe övgü dolu mesajlar yağdı.

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Fiyatı duyanlar inanamadı! Kanal D Camdaki Kız Nalan'ın gelinliğine talep yağdı

Kanal D haber ekibi de gelinliği tasarlayan moda evine ulaşarak hem tasarımı görüntüledi hem de gelen tepkileri sordu.

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