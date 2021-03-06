Fiyatı dudak uçuklattı Demet Akalın o gömleği programda giydi
Demet Akalın’ın 'Demet ve Alişan ile Sabah Sabah' programında giydiği gömleğin fiyatı olay oldu.
Star TV'de Demet Akalın, Alişan'la birlikte sunduğu programla her gün sevenlerinin karşısına çıkıyor. Akalın'ın programdaki kıyafet tercihleri de sık sık sosyal medyanın gündemine geliyor.
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında uzun bir gömlek giyen Akalın’ın kombini takipçilerinden tam not aldı. Gömleğinin ücreti ise duyanları şaşırttı.
Demet Akalın’ın sabah programında giydiği dünyaca ünlü bir markaya ait gömleğin fiyatının 14 bin 800 TL olduğu ortaya çıktı.
Akalın program kıyafetleriyle çekilen fotoğrafları da Instagram'dan paylaştı.