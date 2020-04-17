Fiyatı 3 bin dolara kadar çıkıyor! Trüf mantarı nerelerde yetişiyor nasıl toplanıyor

ORMAN Genel Müdürlüğü, aroma, kalite ve cinsine göre 3 bin dolara kadar satış fiyatına alıcısı olan trüf mantarının, ’Trüf Eylem Planı’ çalışmaları kapsamında trüf bahçeleri ve alanları oluşturulduğunu bildirdi.

Orman Genel Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, dünyanın en değerli mantarı olan trüf mantarının yetişme alanlarını genişletmek için çalışmaların sürdüğünü belirtildi.