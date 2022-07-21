Fit vücutuyla dikkat çekiyordu! 5 ayda 10 kilo veren Pelin Karahan zayıflama nedenini açıkladı
Kavak Yelleri dizisindeki rolü ile adını duyuran ünlü oyuncu Pelin Karahan verdiği kilolarla herkesi şok eti. 5 ayda 10 kilo veren Karahan kilo vermesinin nedenini açıkladı.
Bir dönemin sevilen dizisi Kavak Yelleri'nde canlandırdığı 'Aslı' karakteri ile adını duyuran ünlü oyuncu Pelin Karahan verdiği kilolarla gündemde.
Muhteşem Yüzyıl, Yeter gibi oynadığı birçok dizi ve filmde oynayan oyuncu rol aldığı yapımlarda güzelliğiyle ekranların aranan yüzlerinden biri haline geldi.
2014 yılında iş insanı Bedri Güntay ile evlenen ve iki erkek çocuğu olan ünlü oyuncu evlendiği zamandan beri değişimleriyle dikkat çekiyor.
Sosyal medyayı sık kullananan ünlüler arasında yer alan Karahan yüzünde, saçında ve fiziğinde olan değişimleri hayranlarıyla İnstagram hesabından paylaşıyor.