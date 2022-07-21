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Fit vücutuyla dikkat çekiyordu! 5 ayda 10 kilo veren Pelin Karahan zayıflama nedenini açıkladı

Fit vücutuyla dikkat çekiyordu! 5 ayda 10 kilo veren Pelin Karahan zayıflama nedenini açıkladı

Kavak Yelleri dizisindeki rolü ile adını duyuran ünlü oyuncu Pelin Karahan verdiği kilolarla herkesi şok eti. 5 ayda 10 kilo veren Karahan kilo vermesinin nedenini açıkladı.

Fit vücutuyla dikkat çekiyordu! 5 ayda 10 kilo veren Pelin Karahan zayıflama nedenini açıkladı

Bir dönemin sevilen dizisi Kavak Yelleri'nde canlandırdığı 'Aslı' karakteri ile adını duyuran ünlü oyuncu Pelin Karahan verdiği kilolarla gündemde.

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Fit vücutuyla dikkat çekiyordu! 5 ayda 10 kilo veren Pelin Karahan zayıflama nedenini açıkladı

Muhteşem Yüzyıl, Yeter gibi oynadığı birçok dizi ve filmde oynayan oyuncu rol aldığı yapımlarda güzelliğiyle ekranların aranan yüzlerinden biri haline geldi.

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Fit vücutuyla dikkat çekiyordu! 5 ayda 10 kilo veren Pelin Karahan zayıflama nedenini açıkladı

2014 yılında iş insanı Bedri Güntay ile evlenen ve iki erkek çocuğu olan ünlü oyuncu evlendiği zamandan beri değişimleriyle dikkat çekiyor.

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Fit vücutuyla dikkat çekiyordu! 5 ayda 10 kilo veren Pelin Karahan zayıflama nedenini açıkladı

Sosyal medyayı sık kullananan ünlüler arasında yer alan Karahan yüzünde, saçında ve fiziğinde olan değişimleri hayranlarıyla İnstagram hesabından paylaşıyor.

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